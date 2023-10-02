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Дания направит более 14 млн долларов на закупку боеприпасов для Украины

Копенгаген, Понедельник 02 октября 2023 17:56
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Дания направит более 14 млн долларов на закупку боеприпасов для Украины Фото: Дания направит более 14 млн долларов на закупку боеприпасов для Украины (Getty Images)
Автор: Иван Носальский

Дания пожертвует более 14 миллионов долларов на программу закупки боеприпасов для украинских военных от Европейского союза.

Об этом заявляет Министерство обороны Дании, сообщает РБК-Украина со ссылкой на Sky News.

"После отмены в прошлом году оборонного резервирования ЕС у Дании появилась возможность полноценно участвовать в европейском оборонном сотрудничестве, в том числе и в EDA (Европейское оборонное агентство - ред.)", - заявил чиновник.

При этом в Минобороны Дании уточнили, что боеприпасы будут доставлены в Украину в течение 2024 года.

Закупки боеприпасов для Украины

Напомним, на прошлой неделе стало известно, что семь стран-членов Евросоюза заказали боеприпасы, чтобы доставить срочно необходимые артиллерийские снаряды в Украину и пополнить истощенные западные запасы.

Об этом сообщило EDA. При этом, какие именно страны заказывали боеприпасы - неизвестно. На данный момент о своем участии в закупках объявила только Литва.

Планируется, что боеприпасы закупят для САУ CAESAR, Krab, PzH2000 и Zuzana C/2000, которые уже использует Украина.

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