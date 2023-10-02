Дания направит более 14 млн долларов на закупку боеприпасов для Украины
Дания пожертвует более 14 миллионов долларов на программу закупки боеприпасов для украинских военных от Европейского союза.
Об этом заявляет Министерство обороны Дании, сообщает РБК-Украина со ссылкой на Sky News.
"После отмены в прошлом году оборонного резервирования ЕС у Дании появилась возможность полноценно участвовать в европейском оборонном сотрудничестве, в том числе и в EDA (Европейское оборонное агентство - ред.)", - заявил чиновник.
При этом в Минобороны Дании уточнили, что боеприпасы будут доставлены в Украину в течение 2024 года.
Закупки боеприпасов для Украины
Напомним, на прошлой неделе стало известно, что семь стран-членов Евросоюза заказали боеприпасы, чтобы доставить срочно необходимые артиллерийские снаряды в Украину и пополнить истощенные западные запасы.
Об этом сообщило EDA. При этом, какие именно страны заказывали боеприпасы - неизвестно. На данный момент о своем участии в закупках объявила только Литва.
Планируется, что боеприпасы закупят для САУ CAESAR, Krab, PzH2000 и Zuzana C/2000, которые уже использует Украина.
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