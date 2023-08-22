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Болгария может начать передачу Украине бронетехники советских образцов осенью, - министр обороны

Вторник 22 августа 2023 08:48
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Болгария может начать передачу Украине бронетехники советских образцов осенью, - министр обороны Фото: министр обороны Болгарии Тодор Тагарев (Getty Images)
Автор: Елизавета Драбкина

Болгария может поставить в Украине около 100 единиц бронированной техники советских образцов. Их передача может начаться в конце сентября - начале октября.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на министра обороны Болгарии Тодора Тагарева на брифинге со своим украинским коллегой Алексеем Резниковым в Одессе.

Процесс замедляется из-за того, что техника по-прежнему находятся на складах Министерства внутренних дел Болгарии. По словам Тагарева, нужно подписать контракт между Министерством внутренних дел Болгарии и Минобороны Украины. При этом соглашение должно быть ратифицировано парламентом Болгарии.

"И как только в сентябре он вернется к своим заседаниям, я считаю, что это будет одной из приоритетных задач. И к концу сентября - к началу октября мы уже будем иметь ратификацию этого соглашения и, я думаю, что тогда может начаться передача", - сказал министр обороны Болгарии.

Тагарев подчеркнул, что Болгария поддерживает Украину в ее стремлении освободить свои территории, которые временно оккупировала Россия.

Он также добавил, что на уровне двусторонних отношений Болгария продолжает оказывать военную, политическую и гуманитарную помощь Украине. Речь идет о повышении способности и подготовки личного состава ВСУ.

Кроме того, Резников сообщил, что на встрече министры обсудили текущую ситуацию, в том числе в Азово-Черноморском регионе, сотрудничество в будущем, в том числе возможности усиления ПВО и ПРО Украины. Кроме того, возможны поставки дополнительных систем вооружения, технических средств, боеприпасов и т.д.

Бронетехника для Украины

Отметим, что болгарское правительство еще в начале августа одобрило поставки в Украину почти сотни бронетранспортеров.

Речь идет о боевых машинах 60-х и 70-х годов XX века. Они были куплены давно, но раньше никогда не использовались.

Военная помощь от Болгарии

Недавно правительство Болгарии утвердило новый пакет военно-технической помощи для Украины. По объему его можно сравнить с первым пакетом помощи.

Правительство Болгарии также решило присоединиться к совместной закупке боеприпасов для Украины в рамках проекта Европейского оборонного агентства, в котором уже принимают участие 24 страны-члены ЕС и Норвегия.

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