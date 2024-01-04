Зеленский обсудил с Мелони ситуацию на фронте и оборонное сотрудничество

"Проинформировал о массированных российских ракетных ударах, постоянном терроре "Шахедами", обстрелах прифронтовых и пограничных городов и общин. Конечно, обсудили ситуацию на передовой", - рассказал президент.

Зеленский выразил благодарность Италии и главе правительства страны за готовность продолжать оказывать помощь в усилении ПВО ВСУ.

"Это очень важно для спасения жизней и обеспечения возможности нормального существования для городов и сел нашей страны", - сказал глава государства.

Президент также поздравил Мелони с началом итальянского председательства в "Группе семи" и отметил поддержку Римом Украины на этом уровне и в европейских институциях.

"Мы ценим внесение вопросов обороноспособности и восстановления Украины в приоритеты на 2024 год. Это мощный сигнал, демонстрирующий неизменную поддержку Украины в борьбе с агрессором", - отметил он.

В ходе беседы стороны обсудили дальнейшие шаги оборонного сотрудничества Украины и Италии, в частности, затронули вопросы оборонной копродукции.

"Украина и Италия вместе могут укрепить защиту не только наших народов, но и всей Европы. Это будет весомым вкладом в глобальную безопасность", - заявил Зеленский.

По словам президента, особое внимание было уделено подготовке встречи советников относительно Формулы мира, проведение которой запланировано в Давосе через несколько недель.

"Благодарен Италии за неизменную поддержку наших усилий по восстановлению полной силы международного права: наша Формула мира именно ради этого и предложена. Поручили нашим командам активизировать двустороннюю работу по гарантиям безопасности для Украины", - говорится в сообщении Зеленского.

Кроме того, президент обсудил с Мелони вопросы финансовой и политической поддержки Украины Евросоюзом.

Помощь Украине от Италии

С начала широкомасштабной военной агрессии РФ против Украині Италия передала нашему государству уже семь пакетов оборонной помощи.

Напомним, недавно министр обороны Италии Гвидо Крозетто заявил, что Рим планирует передачу Украине 8-го пакета военной помощи. Теперь страна полагает, какое оборудование можно передать Киеву.

Также в декабре 2023 года правительство Италии приняло постановление, разрешающее стране оказывать военную поддержку Украине до конца 2024 года. Теперь это решение должен поддержать парламент страны.