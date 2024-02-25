Макрон скоро посетит Украину. Будут новые детали о поддержке и несколько десятков систем, - Зеленский

Уже вскоре президент Франции Эммануэль Макрон посетит Украину, тогда же будут озвучены важные новые детали по поддержке.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-конференцию президента Украины Владимира Зеленского.

"У нас недавно была встреча с Эмануэлем. Мне кажется, очень хороший подписанный договор о гарантиях безопасности. Я думаю, что будут еще некоторые детали, о которых мы договорились. Но я бы хотел, чтобы они шли от него", - сказал Зеленский.

Президент напомнил, что Украина ожидает визит Макрона, и отметил, что уже скоро французский президент таки посетит нашу страну.

"Из-за безопасности не говорю конкретную дату, но он будет скоро. Я думаю, что там появятся еще некоторые детали по поддержке Украины, важные, новые", - добавил он.

По словам главы государства, сейчас Украина ожидает несколько десятков систем от французской стороны и партнеров.

"Есть некоторые вещи, но об этом уже, когда он приедет", - добавил президент.

Напомним, мы писали, что президент Владимир Зеленский провел телефонные переговоры с лидером Франции Эммануэлем Макроном. Они обсудили "Артиллерийскую коалицию" и договорились о подготовке предстоящего визита французского коллеги в Украину.

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