Зеленский обсудил с Макроном контроль за тишиной и анонсировал разговор с Эрдоганом

По словам Зеленского, Макрон предложил замечательные идеи по вопросу контроля за тишиной во время возможного перемирия.

"Мы проанализировали состояние дипломатии на сегодня, возможности, которые есть. Говорили о технических аспектах контроля за тишиной, о возможных следующих шагах в дипломатии и в защите наших людей, нашей Европы. Гарантии безопасности, ситуация на земле, возможное развитие ситуации - во всем этом имеем четкую поддержку Франции", - рассказал Зеленский.

Он также рассказал, что у него запланирован разговор с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом. Во время разговора Зеленский хочет проинформировать его о позиции Украины относительно тишины и о готовности к быстрой и честной дипломатии ради завершения войны.

"Завтра состоится саммит европейских партнеров: мы представим нашу позицию и реальную информацию о том, что происходит - происходит на фронте, также происходит в Курской области и во всех наших контактах с партнерами. Безопасность - это приоритет", - сказал Зеленский.

30-дневное перемирие в Украине

Напомним, во время переговоров в Саудовской Аравии между украинской и американской делегациями Вашингтон предложил ввести 30-дневный режим прекращения огня на линии фронта. В Украине эту идею поддержали.

После этого делегация США прибыла в Российскую Федерацию для обсуждения этого же вопроса. Но помощник российского диктатора Владимира Путина Юрий Ушаков заявил, что Москва не заинтересована во временных перемириях с Украиной.

На это Зеленский ответил, что Россия до сих пор не предоставила содержательного ответа на предложение о 30-дневном перемирии. Киев рассчитывает на давление США, чтобы принудить Москву к завершению войны.