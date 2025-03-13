Трамп заявил, что имеет рычаги влияния на Путина, но пока не хочет их применять

Президент Соединенных Штатов Америки Дональд Трамп заявил, что имеет рычаги влияния на российского диктатора Владимира Путина. Однако не хочет пока их использовать.

По словам Трампа, Путин сделал многообещающее заявление относительно перемирия с Украиной. При этом Трамп сказал, что с удовольствием встретился бы с Путиным для того, чтобы покончить с войной.

Трамп сказал, что если Россия не согласится на прекращение огня, это будет "очень разочаровывающим моментом для всего мира".

"Итак, многие детали окончательного соглашения уже оговорены. Теперь мы увидим, будет ли Россия согласна, и если нет, то это будет очень разочаровывающий момент для всего мира", - сказал президент.

Отвечая на вопрос, есть ли у него "рычаги влияния", которые США могут применить к Путину, например, санкции, президент сказал, что рычаги есть, но он не хочет об этом говорить.

"У меня есть рычаги влияния, но я не хочу сейчас говорить о них, потому что сейчас мы с ними разговариваем, и, судя по заявлениям, которые он сделал сегодня, они были достаточно позитивными, я думаю", - добавил Трамп.

30-дневное перемирие в Украине

Недавно в Саудовской Аравии прошли переговоры между украинской и американской делегациями. В результате чего Вашингтон предложил ввести 30-дневный режим прекращения огня на линии фронта, а Киев поддержал эту инициативу.

Сегодня аналогичные переговоры должны состояться в России, куда прибыла американская делегация. Однако помощник Путина Юрий Ушаков заявил, что Москва не заинтересована во временных перемириях с Украиной.