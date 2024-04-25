Зеленский обсудил пользу от ATACMS со спикером Джонсоном и ведущими сенаторами

Президент Украины Владимир Зеленский провел телефонный разговор со спикером Палаты представителей США Майком Джонсоном и ведущими сенаторами. Одной из тем обсуждений стали дальнобойные ракеты ATACMS.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на главу украинского государства в Telegram .

По словам главы государства, кроме Джонсона, он также пообщался с лидером республиканцев в Сенате Митчем Макконнеллом и лидером демократов в Сенате Чаком Шумером.

Президент поблагодарил американских конгрессменов за двухпартийную поддержку и лидерство в принятии закона о финансировании помощи Украине.

"Рассказал собеседникам о ситуации на поле боя, потребности в усилении противовоздушной защиты, в частности, системами Patriot и пользе от дальнобойных систем ATACMS", - заявил Зеленский.