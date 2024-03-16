Зеленский обсудил с Сырским ситуацию на фронте: Чувствуется, что ВСУ становятся крепче

Президент Украины Владимир Зеленский рассказал о подробной беседе с главнокомандующим Вооруженными силами Александром Сырским о ходе боевых действий и оперативной ситуации на фронте. В частности, об имеющихся возможностях защитников, и об актуальных угрозах от врага.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на вечернее обращение главы государства.

При этом президент высказался об укреплении украинского войска.

"Сегодня говорили с главкомом Сырским, оперативную ситуацию проговорили подробно: имеющиеся наши возможности, имеющиеся угрозы. Чувствуется, что Вооруженные Силы Украины становятся крепче", - отметил Зеленский.

Кроме того, в обращении глава государства назвал направления и отрезки на фронте, где происходят самые интенсивные боевые столкновения.

"Отдельно я хочу отметить за эту неделю наших воинов, которые сражаются на передовой - на земле: каждый солдат, каждый командир. Особенно на тех направлениях, где наиболее интенсивные бои. Покровское, Кураховское, Донецкая область, Купянское направление, юг", - сказал президент.

Также Зеленский выразил благодарность всем бригадам и боевым подразделениям Сил обороны, которые "уничтожают оккупанта, обеспечивают нам большую стабильность на фронте".

Ситуация на фронте

Напомним, последние несколько месяцев были сложными для Сил обороны Украины. В частности, 17 февраля пришлось отойти из Авдеевки, которую обороняли с начала полномасштабного вторжения РФ.

Президент Украины Владимир Зеленский 11 марта заявил, что Силам обороны удалось остановить продвижение российской армии. По словам главы государства, обстановка на фронте намного лучше, "чем в последние три месяца". Комментируя ситуацию вокруг Авдеевки президент рассказал, что россияне не захватили ее, а просто уничтожили, а затем зашли.

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