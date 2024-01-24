Зеленский обсудил с Шольцом усиление систем ПВО, артиллерии и бронетехники
Президент Украины Владимир Зеленский сегодня, 24 января, провел телефонный разговор с канцлером Германии Олафом Шольцом. Стороны обсудили, в частности, оборонное сотрудничество и усиление военной поддержки.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram главы украинского государства.
Зеленский в ходе беседы выразил благодарность "за личные усилия во всесторонней долговременной поддержке Украины со стороны ФРГ", увеличение оборонной помощи Украине на 2024 год до 8 миллиардов евро, а также недавнее решение о передаче Силам обороны шести вертолетов Sea King Mk41.
Стороны подробно обсудили дальнейшее оборонное сотрудничество, в частности усиление украинской системы ПВО, а также артиллерии и бронетехники.
"Уделили внимание вопросам начала фактического переговорного процесса по вступлению Украины в ЕС. Отметил важную роль Германии в этом и акцентировал необходимость дальнейшей поддержки Украины", - рассказал Зеленский.
Кроме того, в ходе беседы обсудили вопросы обеспечения макрофинансовой помощи Украине со стороны Европейского союза.
"Отдельно обсудили вопросы подготовки соглашения между Украиной и ФРГ о гарантиях безопасности и мерах двустороннего политического диалога в ближайшей перспективе", - говорится в сообщении.
Помощь Украине от Германии
Отметим, что в последние недели Берлин неоднократно призывал другие европейские страны усилить поддержку Украины.
Так, 9 января канцлер ФРГ Олаф Шольц заявил о том, что планируемых поставок оружия в Украину большинству стран-членов ЕС "недостаточно". После его заявления Брюссель проводит проверку, сколько вооружений страны-члены ЕС предоставили Украине после полномасштабного вторжения России.
Вчера, 23 января, министр обороны Германии Борис Писториус объявил о выделении ФРГ для Украины шести многоцелевых вертолетов Sea King.
Также глава Минобороны Германии рассказал, что ФРГ в 2024 году будет и дальше помогать Украине, планируется обучить 10 тысяч солдат ВСУ, а также осуществлять поставки танков и другой техники.
Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.