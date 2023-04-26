Италия хочет провести конференцию по восстановлению Украины в 2025 году

Италия стала одним из кандидатов на проведение конференции по восстановлению Украины в 2025 году.

Об этом премьер-министр Италии Джорджа Мелони заявила во время конференции с премьер-министром Украины Денисом Шмыгалем, пишет РБК-Украина со ссылкой на ANSA .

Сегодня, 26 апреля, во время проходящей в Риме двусторонней конференции по восстановлению Украины, Мелони заявила, что одной из задач, которая стоит перед Италией, является помощь Украине.

"У Италии есть все необходимое, чтобы быть протагонистом, не только благодаря своей решимости, доверию, с которым она сделала свой выбор и никогда не колебалась, но и потому, что в 2024 году она будет президентом G7, она была протагонистом всех больших выборов этих лет, и потому, что она является кандидатом на проведение конференции по вопросам восстановления Украины в 2025 году, конференции намного больше, чем эта, чтобы отметить нашу волю двигаться вперед на этой земле", - заявила она.

Напомним, сегодня президент Италии заявил, что Украина вступит в ЕС в кратчайшие сроки.

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