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Зеленский обсудил с премьером Чехии имплементацию формулы мира

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Киев, Понедельник 09 января 2023 18:36
Зеленский обсудил с премьером Чехии имплементацию формулы мира Фото: президент Украины Владимир Зеленский (president.gov.ua)
Автор: Валерия Полищук

Президент Владимир Зеленский провел телефонный разговор с премьер-министром Чехии Петром Фиалом. В ходе переговоров они обсудили имплементацию формулы мира.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение Зеленского в Twitter.

"Провел содержательную беседу с премьер-министром Чехии Петром Фиалом. Поблагодарил за поддержку Украины во время председательства Чехии в Совете ЕС. Рассказав о ситуации на фронте, угрозу эскалации со стороны РФ. Ценим важную оборонную поддержку Чехии, ожидаем усиления. Отдельное внимание уделили имплементации формулы мира", - написал он.

Отметим, что украинская формула мира состоит в гарантиях радиационной, ядерной, продовольственной и энергетической безопасности, а также выводе российских войск с оккупированных территорий.

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