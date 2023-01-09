Зеленський обговорив із прем'єром Чехії імплементацію формули миру

Президент Володимир Зеленський провів телефонну розмову із прем'єр-міністром Чехії Петром Фіалом. У переговорах вони обговорили імплементацію формули миру.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на повідомлення Зеленського у Twitter .

"Провів змістовну бесіду з прем'єр-міністром Чехії Петром Фіалом. Подякував за підтримку України під час головування Чехії в Раді ЄС. Розповів про ситуацію на фронті, загрозу ескалації з боку РФ. Цінуємо важливу оборонну підтримку Чехії, очікуємо на посилення. Окрему увагу приділили імплементації формули миру", - написав він.

Зазначимо, що українська формула миру полягає у гарантіях радіаційної, ядерної, продовольчої та енергетичної безпеки, а також виведення російських військ з окупованих територій.

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