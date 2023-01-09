ua ru
Пн, 09 січня News Daily Styler Travel
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Війна Росії з Україною Коронавірус Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Енергетика Інфраструктура Hi-tech Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Lite Auto Realty
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори
Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Точки зору

Зеленський обговорив із прем'єром Чехії імплементацію формули миру

Новость на русском →
Київ, Понеділок 09 січня 2023 18:36
Зеленський обговорив із прем'єром Чехії імплементацію формули миру Фото: президент України Володимир Зеленський (president.gov.ua)
Автор: Валерія Поліщук

Президент Володимир Зеленський провів телефонну розмову із прем'єр-міністром Чехії Петром Фіалом. У переговорах вони обговорили імплементацію формули миру.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на повідомлення Зеленського у Twitter.

"Провів змістовну бесіду з прем'єр-міністром Чехії Петром Фіалом. Подякував за підтримку України під час головування Чехії в Раді ЄС. Розповів про ситуацію на фронті, загрозу ескалації з боку РФ. Цінуємо важливу оборонну підтримку Чехії, очікуємо на посилення. Окрему увагу приділили імплементації формули миру", - написав він.

Зазначимо, що українська формула миру полягає у гарантіях радіаційної, ядерної, продовольчої та енергетичної безпеки, а також виведення російських військ з окупованих територій.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Володимир Зеленський Чехія Війна Росії проти України
NEWS
Британія розглядає можливість постачання Україні танків Challenger 2, - Sky News
Британія розглядає можливість постачання Україні танків Challenger 2, - Sky News
DAILY
Суд для Путіна. Як покарати диктатора за війну в Україні та розпочати трибунал щодо Росії
Юлія Акимовакоресподент Суд для Путіна. Як покарати диктатора за війну в Україні та розпочати трибунал щодо Росії