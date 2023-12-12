Зеленский обсудил с главой Всемирного банка варианты использования замороженных активов РФ

Президент Украины Владимир Зеленский встретился с президентом Всемирного банка Аджаем Бангой.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сайт президента Украины.
Зеленский поблагодарил Всемирный банк за весомую поддержку, оказанную Украине с начала полномасштабной войны с Россией. Он отметил, что банк сыграл ключевую роль в мобилизации международной финансовой помощи для Украины и оказал активную поддержку в работе с международными донорами.
Всемирный банк продолжит помогать Украине финансово и знаниями, для восстановить ее экономику.
Стороны обсудили, как сделать украинскую финансовую систему более устойчивой к войне, и как увеличить использование безналичных платежей.
"Создание настоящей cashless economy (безналичной экономики - ред.) крайне важно для Украины, и я полностью поддерживаю этот проект", - подчеркнул президент.
Зеленский и Банг обсудили возобновление ипотечного кредитования в Украине. Всемирный банк поможет создать механизмы, которые позволят коммерческим банкам привлекать больше средств на рынке ипотеки и снизить ставки по ипотечным кредитам.
Стороны также обсудили возможность использования замороженных российских активов для восстановления Украины.
11 декабря президент Владимир Зеленский приехал с рабочим визитом в США. В Вашингтоне украинский лидер встретится с президентом Джо Байденом.
Ранее мы писали, что Зеленский встретился в США с директором МВФ Кристалиной Георгиевой.
К слову, также мы писали, что президент Украины в США назвал цель на 2024 год.
Ранее мы писали, об заявлении Зеленского, что российский диктатор Путин должен проиграть в войне.
Подробнее о поездке Зеленского в Вашингтон и чего ожидать от встречи с Байденом - читайте в материале РБК-Украина.
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