Зеленский обсудил гуманитарную помощь Украине с президентом ОАЭ

"Я благодарен Объединенным Арабским Эмиратам за участие во встрече по Формуле мира в Джидде и готовность направить представителя в Мальту, а также за гуманитарную медицинскую и энергетическую помощь Украине", - написал он.

Зеленский рассказал о гуманитарной программе "Зерно из Украины" и пригласил Объединенные Арабские Эмираты на второй ее саммит, который пройдет в скором времени.

Кроме того, лидеры государств обсудили ситуацию на Ближнем Востоке.

"Я подчеркнул важность защиты гражданского населения и обеспечения непрерывной работы гуманитарных коридоров", – заявил Зеленский.

Напомним, ранее стало известно, что ОАЭ передали Украине около полутора тысяч генераторов в рамках совместной программы гуманитарной поддержки.

Также мы писали, что российский "Сбербанк" закрывает свое представительство в ОАЭ из-за санкционных ограничений.

Украинская формула мира

Выступая на саммите G20 в ноябре прошлого года, президент Украины Владимир Зеленский впервые предложил формулу мира , чтобы остановить российское полномасштабное вторжение. Она включает в себя 10 пунктов.

Формулу уже поддержали Великобритания, США, Канада, Япония, Германия, Франция, Италия, Португалия, Польша, Финляндия, страны Балтии.

А также к обсуждению реализации украинской формулы мира уже присоединились 63 страны на уровне послов.

Прошлые переговоры по формуле мира проходили в Копенгагене и Джидде. При этом иностранные СМИ со ссылкой на источники сообщали, что третья встреча послов о формуле мира должна была пройти во время саммита "Большой 20".

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