Зеленский обсудил с главой Еврокомиссии новый пакет санкций против РФ

"Поблагодарил за участие в Бучанском саммите, обсудили совместные международные мероприятия на будущее", - отметил президент.

Зеленский также обсудил с главой Еврокомиссии дальнейшие шаги по поддержке Украины. В частности, речь шла о подготовке 11-го пакета санкции ЕС против России.

Кроме того, политики обсудили прогресс Украины в выполнении рекомендаций Еврокомиссии по вступлению в ЕС.

Напомним, по данным правительства, Украина выполнила 72% соглашения об ассоциации с Евросоюзом.

В то же время президент Владимир Зеленский считает, что Украина готова начать переговоры о вступлении в ЕС уже в этом году.

По данным СМИ, Еврокомиссия планирует рекомендовать членам ЕС начать переговоры с Украиной о вступлении.

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