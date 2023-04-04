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Зеленский обсудил с главой Еврокомиссии новый пакет санкций против РФ

Фото: президент Украины Владимир Зеленский (president gov ua)
Автор: Наталья Юрченко

Президент Украины Владимир Зеленский провел телефонные переговоры с главой Европейской комиссии Урсулой фон дер Ляйен. Среди тем переговоров был новый пакет санкции ЕС против России.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на главу государства в Telegram.

"Поблагодарил за участие в Бучанском саммите, обсудили совместные международные мероприятия на будущее", - отметил президент.

Зеленский также обсудил с главой Еврокомиссии дальнейшие шаги по поддержке Украины. В частности, речь шла о подготовке 11-го пакета санкции ЕС против России.

Кроме того, политики обсудили прогресс Украины в выполнении рекомендаций Еврокомиссии по вступлению в ЕС.

Напомним, по данным правительства, Украина выполнила 72% соглашения об ассоциации с Евросоюзом.

В то же время президент Владимир Зеленский считает, что Украина готова начать переговоры о вступлении в ЕС уже в этом году.

По данным СМИ, Еврокомиссия планирует рекомендовать членам ЕС начать переговоры с Украиной о вступлении.

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