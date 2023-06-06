RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

Зеленский обсудил с гендиректором МАГАТЭ последствия подрыва Каховской ГЭС

Фото: Владимир Зеленский, президент Украины (t.me/V_Zelenskiy_official)
Автор: Иван Носальский

Президент Украины Владимир Зеленский провел переговоры с гендиректором Международного агентства по атомной энергии Рафаэлем Гросси. Стороны обсудили последствия подрыва Каховской ГЭС.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на главу украинского государства в Telegram.

"В телефонном разговоре проинформировал генерального директора МАГАТЭ Рафаэля Гросси о масштабных последствиях террористического акта РФ по подрыву дамбы Каховской ГЭС. Обсудили пути минимизации рисков для безопасности ЗАЭС", - написал Зеленский по итогам переговоров.

Глава государства также отметил, что договорился с Гросси о его визите в Украину.

Обновлено 22:25

Президент в вечернем обращении уточнил, что призвал Гросси прямо осудить российский теракт и увеличить усилия, чтобы освободить Запорожскую АЭС из-под оккупации.

Подрыв Каховской ГЭС

Напомним, сегодня, 6 июня, российские солдаты подорвали мины, которые они разместили на Каховской ГЭС. В результате этого станция была разрушена.

После этого в Херсонской области начало затапливать отдельные территории, под угрозой находятся около 80 населенных пунктов.

Все детали происшествия можете прочитать в материале РБК-Украина.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Владимир ЗеленскийМАГАТЭВойна России против Украины