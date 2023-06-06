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Зеленський обговорив з гендиректором МАГАТЕ наслідки підриву Каховської ГЕС

Фото: Володимир Зеленський, президент України (t.me/V_Zelenskiy_official)
Автор: Іван Носальський

Президент України Володимир Зеленський провів перемовини з гендиректором Міжнародного агентства з атомної енергії Рафаелем Гроссі. Сторони обговорили наслідки підриву Каховської ГЕС.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на главу української держави в Telegram.

"У телефонній розмові поінформував генерального директора МАГАТЕ Рафаеля Гроссі про масштабні наслідки терористичного акту РФ щодо підриву дамби Каховської ГЕС. Обговорили шляхи мінімізації ризиків для безпеки ЗАЕС", - написав Зеленський за підсумками переговорів.

Глава держави також зазначив, що домовився з Гроссі про його візит до України.

Оновлено 22:25

Президент у вечірньому зверненні уточнив, що закликав Гроссі прямо засудити російський теракт та збільшити зусилля, щоб звільнити Запорізьку АЕС з-під окупації.

Підрив Каховської ГЕС

Нагадаємо, сьогодні, 6 червня, російські солдати підірвали міни, які вони розмістили на Каховській ГЕС. Внаслідок цього станцію було зруйновано.

Після цього у Херсонській області почало затоплювати окремі території, під загрозою перебувають близько 80 населених пунктів.

Усі деталі події можете прочитати у матеріалі РБК-Україна.

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