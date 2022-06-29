ru ua
Ср, 29 червня News Daily Lite Styler Travel
Війна Росії з Україною Зеленський заяви Донбас новини Маріуполь новини Харків новини Київ новини Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Коронавірус Олімпіада 2022 Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору
Lite Новини шоу-бізнесу Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа Колонки Auto Світовий автопром Авторинок України Електромобілі Тест-драйви Законодавство Технології та інновації Ретро Курйози Лайфхакі
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Realty Новобудови Вторинний ринок Оренда Заміська нерухомість Комерційна нерухомість Місто Регіони Точка зору Дизайн Зарубіжна нерухомість

Зеленський бачить позитив у тому, що Путін недооцінив Україну

Новость на русском →
Київ, Середа 29 червня 2022 10:07
Зеленський бачить позитив у тому, що Путін недооцінив Україну Фото: президент України Володимир Зеленський (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Валерія Поліщук

Росія недооцінювала Україну на різних рівнях і це добре, оскільки тоді підготовка до війни була б ще більш масштабною.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на президента Володимира Зеленського в інтерв'ю американському телеканалу NBC.

"Думаю, вони в цілому недооцінили Україну, все по-різному, на різних рівнях. Я думаю, що це з одного боку позитив, тому що якби знали, що я залишуся, залишиться влада, люди будуть виходити на вулиці, захищаючи голими руками свої будинки, якби вони знали, вони б готувалися до цієї війни ще масштабніше", - заявив він.

Зеленський додав, що ця недооцінка його не ображає.

"Я думаю, навпаки, це дало нам фору. Саме той час, який нам знадобився, щоб бити ворога, деокупувати нашу державу", - заявив він.

Глава держави заявив, що західні розвідки говорили, що Україну візьмуть за три дні, додавши, що дуже складно маючи факти оцінити здатність українців виживати.

"Це складно оцінити, якщо це не стосується тебе особисто. Як ми себе ведемо в таких складних ситуаціях, деякі люди були в шоці і боролися, звичайні люди, не військові", - додав він.

Нагадаємо, Зеленський запропонував ООН юридично визначити поняття держави-терориста.

Читайте РБК-Україна в Google News
Володимир Зеленський Володимир Путін Війна Росії проти України
NEWS
ЗСУ знищили ще 200 окупантів: нові втрати Росії у війні
ЗСУ знищили ще 200 окупантів: нові втрати Росії у війні
DAILY
"Трибунал для Путіна". Як під Києвом збирають історії про жертви російських військових
Мілан Лєлічполітичний оглядач РБК-Україна "Трибунал для Путіна". Як під Києвом збирають історії про жертви російських військових