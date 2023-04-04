Зеленский о новом пакете военной помощи от США: предоставят то, что нужно

Соединенные Штаты Америки включили в новый пакет военной помощи необходимое Украине вооружение.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на вечернее обращение президента Украины Владимира Зеленского.
"США предоставляют пакет оборонной поддержки на 2 миллиарда 600 миллионов долларов. Боеприпасы для HIMARS, для ПВО, для артиллерии - то, что нужно", - подчеркнул Зеленский.
Он также поблагодарил президента США Джо Байдена, Конгресс и каждого американца за такую помощь.
Напомним, сегодня, 4 апреля, США анонсировали новый пакет на 2,6 миллиарда долларов.
Также мы писали, что в США скоро планируют начать обучение украинских военных на танках Abrams.
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