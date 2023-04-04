RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

Зеленский о новом пакете военной помощи от США: предоставят то, что нужно

Фото: Владимир Зеленский, президент Украины (president.gov.ua)
Автор: Иван Носальский

Соединенные Штаты Америки включили в новый пакет военной помощи необходимое Украине вооружение.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на вечернее обращение президента Украины Владимира Зеленского.

"США предоставляют пакет оборонной поддержки на 2 миллиарда 600 миллионов долларов. Боеприпасы для HIMARS, для ПВО, для артиллерии - то, что нужно", - подчеркнул Зеленский.

Он также поблагодарил президента США Джо Байдена, Конгресс и каждого американца за такую помощь.

Напомним, сегодня, 4 апреля, США анонсировали новый пакет на 2,6 миллиарда долларов.

Также мы писали, что в США скоро планируют начать обучение украинских военных на танках Abrams.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Внимание! Во время войны активизировались интернет-мошенники, выдающие себя за сайт РБК-Украина. Они используют наш дизайн, персональные данные редакции и похожий адрес сайта. Единственный домен РБК-Украина - www.rbc.ua. О фейковых страницах с нашим названием сообщайте на почту: sb@rbc.ua.

Читайте РБК-Украина в Google News
Владимир ЗеленскийСоединенные Штаты АмерикиПомощь УкраинеВоенная помощьВойна России против Украины