Зеленський про новий пакет військової допомоги від США: нададуть те, що потрібно

"США надають пакет оборонної підтримки на 2 мільярди 600 мільйонів доларів. Боєприпаси для HIMARS, для ППО, для артилерії - те, що потрібно", - наголосив Зеленський.

Він також подякував президенту США Джо Байдену, Конгресу та кожному американцю за таку допомогу.