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Зеленский о новых антироссийских санкциях ЕС: Россия должна быть в полной изоляции

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Украина, Среда 21 июня 2023 23:02
Зеленский о новых антироссийских санкциях ЕС: Россия должна быть в полной изоляции Фото: украинский президент Владимир Зеленский (president.gov.ua)
Автор: Карина Левицкая

ЕС утвердил новый пакет санкций против Российской Федерации. Этот пакет дополнительно ограничит доходы России, которые она до сих пор получала в Европе.

Об этом заявил президент Владимир Зеленский, сообщает РБК-Украина со ссылкой на видеообращение главы государства.

"Наконец утверждается новый пакет санкций Евросоюза против России. Часть из его норм подготовлена по предложениям Международной санкционной группы, работающей под председательством Майкла Макфола и Андрея Ермака", - сообщил Президент.

Он отметил, что 11 пакет санкций ЕС дополнительно ограничит доходы Российской Федерации и перекроет часть путей обхода ранее введенных санкций.

"Это сейчас одна из приоритетных задач", - подчеркнул глава государства.

Президент также сообщил, что все украинские партнеры полностью проинформированы о том, насколько критично перекрыть все пути обхода санкций.

"Государство-террорист до сих пор имеет доступ к различным продуктам и компонентам, технологическим и финансовым схемам, которые созданы теми в мире, кто все же ценит свободу и международное право. Россия должна быть в полной изоляции, пока главные экспортные продукты России - это зло и смерть", - подчеркнул он.

Новый пакет санкций

Послы Европейского союза сегодня, 21 июня, согласовали 11 пакет санкций против России. Отмечается, что пакет включает меры, направленные на противодействие обходу санкций и отдельным листингам.

Кроме того, новый пакет санкций будет включать в себя запрет на транспортировку нефти.

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