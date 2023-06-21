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Зеленський про нові антиросійські санкції ЄС: Росія має бути в повній ізоляції

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Україна, Середа 21 червня 2023 23:02
Зеленський про нові антиросійські санкції ЄС: Росія має бути в повній ізоляції Фото: український президент Володимир Зеленський (president.gov.ua)
Автор: Каріна Левицька

ЄС затвердив новий пакет санкцій проти Російської Федерації. Цей пакет додатково обмежить прибутки Росії, що вона їх досі отримувала у Європі.

Про це заявив президент Володимир Зеленський, повідомляє РБК-Україна з посиланням на відеозвернення глави держави.

"Нарешті затверджується новий пакет санкцій Євросоюзу проти Росії. Частина з його норм підготовлена за пропозиціями Міжнародної санкційної групи, що працює під головуванням Майкла Макфола та Андрія Єрмака", - повідомив Президент.

Він зауважив, що 11 пакет санкцій ЄС додатково обмежить прибутки Російської Федерації та перекриє частину шляхів обходу раніше запроваджених санкцій.

"Це зараз одне з пріоритетних завдань", - наголосив глава держави.

Президент також повідомив, що всі українські партнери повністю поінформовані про те, наскільки критично перекрити всі шляхи обходу санкцій.

"Держава-терорист досі має доступ до різних продуктів і компонентів, технологічних і фінансових схем, які створені тими у світі, хто все ж цінує свободу та міжнародне право. Росія має бути в повній ізоляції, поки головні експортні продукти Росії - це зло та смерть", - підкреслив він.

Новий пакет санкцій

Посли Європейського союзу сьогодні, 21 червня, погодили 11-й пакет санкцій проти Росії. Зазначається, що пакет включає заходи, спрямовані на протидію обходу санкцій і окремим лістингам.

Крім того, новий пакет санкцій включатиме в себе заборону на транспортування нафти.

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