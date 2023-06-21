Санкции против РФ. ЕС запретит транспортировку нефти по части нефтепровода "Дружба"

Послы Европейского союза в среду, 21 июня, согласовали 11 пакет санкций против России. Он будет включать в себя запрет на транспортировку нефти.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Шведское председательство в Совете ЕС .

Известно, что 11-пакет антироссийских санкций ЕС будет включать в себя также запрет на пересечение границы российскими автоприцепами.

Кроме этого будет запрещена транспортировка нефти по южной ветке нефтепровода "Дружба". Стоит отметить, что сейчас это единственная ветвь нефтепровода, по которой российская нефть идет в Европу.

Санкции ЕС против России

С самого начала вторжения РФ в Украину Европейский союз ввел 10 пакетов ограничений. Под санкции попали российские чиновники, олигархи, юридические лица и компании, помогающие Кремлю вести захватническую войну против Украины.

Президент Европейской комиссии Урсула фон дер Ляен 9 мая заявила, что новые санкции будут направлены на прекращение обхода уже действующих торговых ограничений России.

"Если мы увидим, что товары уходят из Евросоюза в третьи страны, а затем попадают в Россию, мы могли бы предложить странам-членам санкционировать экспорт этих товаров. Этот инструмент будет последним средством, и его будут использовать осторожно ", - сказала она.

Ранее Politico сообщало, что Венгрия и Греция блокировали 11 пакет санкций ЕС против России. Они требуют сократить в нем список подсанкционных компаний, так называемых спонсоров войны.

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