Зеленський: ніхто не може бути в безпеці, коли в Україні йде війна

На сьогоднішній день в світі ніхто не може відчувати себе в безпеці, коли в Україні йде війна. Про це на Генасамблеї ООН заявив президент України Володимир Зеленський.

Зеленський зазначив, що фундамент для двох світових воєн закладався, коли світова спільнота закривало очі на локальні конфлікти.

"Ніхто з вас не зможе відчувати себе в безпеці, коли йде війна в Україні, коли йде війна в Європі. Не можна мислити про глобальне і закривати очі на деталі, тому що саме так закладався фундамент для двох світових війн", - заявив президент.

Крім цього, Зеленський розповів про втрати на Донбасі за період війни - понад 13 тисяч загиблих, 30 тисяч поранених, 1,5 млн переселенців.

Зазначимо, що сьогодні український президент має зустрітись з президентом США Дональдом Трампом. Раніше повідомлялось, що держсекретар США Майк Помпео 24 вересня отримав дозвіл на оприлюднення стенограми переговорів Зеленського і Трампа.

Також Зеленський на Генасамблеї ООН провів короткі переговори з міністром закордонних справ Росії Сергієм Лавровим. Як повідомляли джерела РБК-Україна, Лавров сам звернувся до Зеленского. Сторони обговорили нормандський формат.