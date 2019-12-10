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Макрон заявив про відновлення дипломатичних стосунків між Україною та РФ

Новини » Суспільство     10.12.2019 - 01:03
Макрон заявив про відновлення дипломатичних стосунків між Україною та РФ
Фото: Еммануель Макрон (flickr.com/worldeconomicforum)

За словами французського лідера, це перша зустріч президентів України та Росії, під час якої вони мали змогу обмінятися думками і досягти результатів

Президент Франції Еммануель Макрон заявив, що між Україною та Російською Федерацією відновлюються дипломатичні стосунки. Про це він повідомив під час на прес-концеренції за підсумками нормандського саміту, передає кореспондент РБК-Україна.

За його словами, це перша зустріч президентів України та Росії, під час якої вони мали змогу обмінятися думками і досягти результатів.

"Я не можу говорити про відлигу, але про відновлення дипломатичних стосунків. Це перша зустріч Путіна та Зеленського. Вони мали змогу обмінятися думками і досягти результатів. Перше - це обмін полоненими. Також важлива домовленість про припинення вогню та відведення військ. Є політична воля, яка призведе до того, що буде стеження цілодобове за ситуацією на Сході", - заявив Макрон.

Нагадаємо, Еммануель Макрон за підсумками нормандської зустрічі заявив, що під час зустрічі лідерів "нормандської четвірки" був досягнутий прогрес у відносинах.

Крім того, він зазначив, що лідери "нормандської четвірки" домовилися, що наступна зустріч у нормандському форматі відбудеться через чотири місяці. Також він додав, що лідери "нормандської четвірки" мають відбудувати нову архітектуру довіри через врегулювання безпеки на Донбасі.

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