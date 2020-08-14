Зеленський і Нетаньяху обговорили ситуацію на Донбасі і вакцину від COVID-19

Президент України Володимир Зеленський провів телефонну розмову з прем'єр-міністром Ізраїлю Біньяміном Нетаньяху. У ході бесіди сторони обговорили ситуацію на Донбасі, ізраїльську вакцину від COVID-19 і домовленості про нормалізації відносин між Ізраїлем та ОАЕ.

Про це повідомляє прес-служба Офісу президента.

Нетаньяху привітав Володимира Зеленського з досягнутими домовленостями щодо встановлення всеосяжного режиму припинення вогню на Донбасі і прогрес у виконанні мінських угод.

Зеленський поінформував прем'єра Ізраїлю про політику безпеки та гуманітарної ситуації на Донбасі. Він зазначив, що на лінії розмежування фіксуються окремі випадки порушення режиму "тиші" з боку бойовиків, проте в цілому режим припинення вогню триває. Таким чином, одна з важливих домовленостей, досягнутих лідерами країн нормандського формату за результатами грудневого саміту в Парижі, виконується.

Також президент України привітав Нетаньяху з досягненням домовленостей щодо нормалізації відносин між Ізраїлем та Об'єднаними Арабськими Еміратами.

"Це - історичне досягнення і яскравий приклад можливостей діалогу і дипломатії, який можуть наслідувати інші країни регіону", - заявив Зеленський.

У свою чергу, Нетаньяху зазначив, що Ізраїль не уклав першого мирну угоду з ОАЕ, і висловив сподівання, що будуть і інші мирні угоди і в регіоні запанує мир.

Крім того, Зеленський і Нетаньяху обговорили заходи, яких вживають уряди двох країн для боротьби з пандемією COVID-19. Український президент поінформував прем'єра Ізраїлю про те, що в Україні за добу зафіксовано черговий антирекорд захворюваності COVID-19 і в країні діє адаптивний карантинний режим.

При цьому Зеленський зазначив, що українська сторона зацікавлена в закупівлі ізраїльської вакцини проти коронавіруса, яка зараз проходить випробування в Ізраїлі, для своїх громадян.

"Україна повинна бути серед друзів Ізраїлю, які першими зможуть долучитися до дослідженню і використанню вакцини", - зауважив Зеленський.

Під час розмови були також обговорені активізації торгового співробітництва між Україною і Ізраїлем.

Нетаньяху повідомив, що його уряд найближчим часом завершити ратифікацію Угоди про вільну торгівлю між Ізраїлем і Україною.

Зеленський також розповів, що Кабмін працює над тим, щоб надати свята Песах, Ханука і Рош га-Шана державного статусу.

Президент також запросив прем'єр-міністра Ізраїлю відвідати Україну з візитом. У відповідь Нетаньяху зазначив, що буде радий бачити Зеленського з візитом в Ізраїлі.

Нагадаємо, 13 серпня Ізраїль погодив умови мирної угоди з Об'єднаними Арабськими Еміратами.

Згідно з документом, мусульмани зможуть вільно відвідувати святині Єрусалима, а сторони продовжать зусилля у питанні врегулювання палестино-ізраїльського конфлікту і з іншими країнами Перської затоки.