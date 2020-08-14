Зеленский и Нетаньяху обсудили ситуацию на Донбассе и вакцину от COVID-19

Президент Украины Владимир Зеленский провел телефонный разговор с премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху. В ходе беседы стороны обсудили ситуацию на Донбассе, израильскую вакцину от COVID-19 и договоренности о нормализации отношений между Израилем и ОАЭ.

Об этом сообщает пресс-служба Офиса президента.

Нетаньяху поздравил Владимира Зеленского с достигнутыми договоренностями по установлению всеобъемлющего режима прекращения огня на Донбассе и прогресс в выполнении минских соглашений.

Зеленский проинформировал премьера Израиля о политике безопасности и гуманитарной ситуации на Донбассе. Он отметил, что на линии разграничения фиксируются отдельные случаи нарушения режима "тишины" со стороны боевиков, однако в целом режим прекращения огня продолжается. Таким образом, одна из важных договоренностей, достигнутых лидерами стран нормандского формата по результатам декабрьского саммита в Париже, выполняется.

Также президент Украины поздравил Нетаньяху с достижением договоренностей о нормализации отношений между Израилем и Объединенными Арабскими Эмиратами.

"Это - историческое достижение и яркий пример возможностей диалога и дипломатии, который могут последовать другие страны региона", - заявил Зеленский.

В свою очередь, Нетаньяху отметил, что Израиль заключил не первого мирное соглашение с ОАЭ, и выразил надежду, что будут и другие мирные соглашения и в регионе воцарится мир.

Кроме того, Зеленский и Нетаньяху обсудили меры, принимаемые правительства двух стран для борьбы с пандемией COVID-19. Украинский президент проинформировал премьера Израиля о том, что в Украине за сутки зафиксирован очередной антирекорд заболеваемости COVID-19 и в стране действует адаптивный карантинный режим.

При этом Зеленский отметил, что украинская сторона заинтересована в закупке израильской вакцины против коронавируса, которая сейчас проходит испытания в Израиле, для своих граждан.

"Украина должна быть среди друзей Израиля, которые первыми смогут приобщиться к исследованию и использованию вакцины", - отметил Зеленский.

Во время разговора были также обсуждены активизацию торгового сотрудничества между Украиной и Израилем.

Нетаньяху сообщил, что его правительство в ближайшее время завершить ратификацию Соглашения о свободной торговле между Израилем и Украиной.

Зеленский также рассказал, что Кабмин работает над тем, чтобы предоставить праздникам Песах, Ханука и Рош га-Шана государственного статуса.

Также президент пригласил премьер-министра Израиля посетить Украину с визитом. В ответ Нетаньяху отметил, что будет рад видеть Зеленского с визитом в Израиле.

Напомним, 13 августа Израиль согласовал условия мирного соглашения с Объединенными Арабскими Эмиратами.

Согласно документу, мусульмане смогут свободно посещать святыни Иерусалима, а стороны продолжат усилия в вопросе урегулирования палестино-израильского конфликта и с другими странами Персидского залива.