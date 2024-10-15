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"Зарекомендовал себя". В ВСУ объяснили, почему Ляшко сделали комбатом

Вторник 15 октября 2024 13:36
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"Зарекомендовал себя". В ВСУ объяснили, почему Ляшко сделали комбатом Лейтенант Олег Ляшко стал командиром батальона (фото: instagram.com/liashko)
Автор: Ирина Костенко

Решение о назначении лейтенанта Олега Ляшко на должность командира батальона беспилотных систем было принято на основании ходатайства и плана перемещения командира 63-й ОМБР.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу 11 армейского корпуса Сухопутных войск Вооруженных сил Украины в Facebook.

Почему лейтенанта Олега Ляшко сделали комбатом

Согласно информации, обнародованной в официальном сообщении 11-го армейского корпуса, лейтенант Ляшко Олег Валерьевич за два года службы в 63-й ОМБР (отдельной механизированной бригаде Сухопутных войск ВСУ) зарекомендовал себя так:

  • относительно беспилотных систем - сразу начал глубоко вникать в их суть и их роль на поле боя, понимая их важность
  • находясь в должностях, связанных с беспилотными системами - была организована работа по отражению значительного количества механизированных штурмов, уничтожены сотни единиц техники и живой силы противника

Уточняется, что в сентябре ББС 63-й ОМБР вошел в топ-10 подразделений по эффективности среди подразделений и соединений ВСУ по поражению живой силы, военной техники и других средств противника с использованием беспилотных систем.

"Учитывая вышесказанное, командованием 63-й ОМБР и 11 армейского корпуса было принято соответствующее кадровое решение о назначении лейтенанта Ляшко Олега Валерьевича на должность командира батальона беспилотных систем 63-й отдельной механизированной бригады", - подытожили в пресс-службе.

&quot;Зарекомендовал себя&quot;. В ВСУ объяснили, почему Ляшко сделали комбатом&quot;Зарекомендовал себя&quot;. В ВСУ объяснили, почему Ляшко сделали комбатом

Официальная информация о назначении Ляшко на должность комбата (скриншот: facebook.com/11ArmyCorps)

Напомним, в октябре 2022 года Олег Ляшко вступил в ряды Вооруженных сил Украины и с тех пор в информационном пространстве появляется нечасто.

Периодически он публикует сообщения в соцсетях, в которых поздравляет украинцев с праздниками и иногда отмечает: гордится тем, что пошел в армию, чтобы защищать Украину от оккупантов.

Между тем некоторые украинцы не верят, что одиозный политик действительно служит на передовой. Ввиду этого предлагаем вам узнать, что известно о пути Ляшко от нардепа до военного и его службе.

Читайте также, как украинцы отреагировали на назначение Ляшко, который имеет воинское звание лейтенант, командиром батальона беспилотных систем управления отдельной механизированной бригады.

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