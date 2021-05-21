Уряд анонсував розмитнення автомобілів через "Дію"
Прем'єр-міністр України Денис Шмигаль анонсував спрощення розмитнення автомобілів. Прем'єр заявив, що розмитнити транспортний засіб можна буде через застосунок та портал "Дія".
Про це глава уряду написав у своєму Telegram-каналі.
"Провів нараду з "Офісом простих рішень та результатів", Міністерством цифрової трансформації та Міністерством фінансів. Проєкт, який має полегшити процедуру розмитнення автомобілів, отримав мою повну підтримку", - розповів прем'єр.
За словами Шмигаля, запровадження розмитнення автомобілів через смартфон "стане поштовхом до реформи митниці".
"Водночас розмитнення має бути справедливим для кожного. Доручив Міністерству фінансів та Мінцифрі опрацювати й подати остаточні пропозиції до зазначеного проєкту", - додав він.
Нагадаємо, з 15 червня в Україні запрацюють нові правила розмитнення автомобілів на європейських номерах. Верховна рада схвалила в другому читанні цей документ у ході позачергового засідання 15 квітня.
Додамо, нещодавно "Дія" запустила нові послуги для українців. Зокрема, громадяни отримали змогу за допомогою смартфону змінити місце проживання.