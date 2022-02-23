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Зеленський: не можна передбачити кроки Путіна і "ЛДНР", але ми готові до будь-якого розвитку подій

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Київ, Середа 23 лютого 2022 15:44
Зеленський: не можна передбачити кроки Путіна і "ЛДНР", але ми готові до будь-якого розвитку подій Фото: президент України Володимир Зеленський (Віталій Носач/РБК-Україна)
Автор: Дмитрий Кузнецов

Президент України Володимир Зеленський заявив, що спрогнозувати наступні кроки російського лідера Володимира Путіна і ватажків так званих "ЛДНР" не можна. Однак український народ і армія готові до будь-якого розвитку подій.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на спільний брифінг Зеленського і президентів Литви і Польщі Гітанаса Науседи і Анджея Дуди.

"Я думаю, це більш серйозні речі, ніж прогноз погоди. Тому прогнозувати, які можуть бути кроки від Росії, сепаратистів і президента РФ, я не можу сказати", - сказав Зеленський.

Глава держави наголосив, що і без прогнозів про майбутні кроки Росії та "ЛДНР" він знає, як діятиме українська армія.

"Ці кроки знатиму тільки я і наша армія і, повірте, ми до цього готові", - додав Зеленський.

Нагадаємо, на сьогоднішньому засіданні Ради національної безпеки та оборони (РНБО) ухвалено рішення про запровадження в Україні надзвичайного стану на 30 днів з можливістю продовження ще на місяць.

Про те, які обмеження діятимуть за надзвичайного стану - у матеріалі РБК-Україна.

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