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Зеленский: нельзя предсказать шаги Путина и "ЛДНР", но мы готовы к любому развитию событий

Новина українською →
Киев, Среда 23 февраля 2022 15:44
Зеленский: нельзя предсказать шаги Путина и "ЛДНР", но мы готовы к любому развитию событий Фото: президент Украины Владимир Зеленский (Виталий Носач/РБК-Украина)
Автор: Дмитрий Кузнецов

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что спрогнозировать следующие шаги российского лидера Владимира Путина и главарей так называемых "ЛДНР" нельзя. Однако украинский народ и армия готовы к любому развитию событий.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на совместный брифинг Зеленского и президентов Литвы и Польши Гитанаса Науседы и Анджея Дуды.

"Я думаю, это более серьезные вещи, чем прогноз погоды. Поэтому прогнозировать, какие могут быть шаги от России, сепаратистов и президента РФ, я не могу сказать", - сказал Зеленский.

Глава государства подчеркнул, что и без прогнозов о будущих шагах России и "ЛДНР" он знает, как будет действовать украинская армия.

"Эти шаги буду знать только я и наша армия и, поверьте, мы к этому готовы", - добавил Зеленский.

Напомним, на сегодняшнем заседании Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) принято решение о введении в Украине чрезвычайного положения на 30 дней с возможностью продления еще на месяц.

О том, какие ограничения будут действовать при чрезвычайном положении - в материале РБК-Украина.

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