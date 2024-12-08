Президент Украины Владимир Зеленский назвал потери Украины в войне. В частности, с начала вторжения погибли 43 тысячи украинских военных.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на его Telegram.
"Наши люди ценой своих жизней защищают свой дом, и каждая жизнь наших воинов и наших гражданских ценна для нас. С начала полномасштабной войны Украина потеряла 43 тысячи воинов, которые погибли на поле боя", - рассказал он.
Кроме того, по словам президента, 370 тысяч случаев оказания помощи раненым, и это с учетом, что в нашей армии примерно 50% раненых возвращаются в строй, и фиксируются все ранения, в том числе легкие и повторные.
"Одно из ключевых различий между российской армией и Силами обороны Украины - это уровень развития фронтовой медицины, который в нашей армии значительно выше. Мы в Украине благодарны за это каждому и каждой, кто помогает развивать медицину в нашей армии и спасает наших раненых, осуществляет реабилитацию", - отметил Зеленский.
Глава государства отметил, что "с сентября этого года Россия теряет на поле боя людей в соотношении 5 и даже 6 против 1 у нас".
По данным на утро 9 декабря, Россия потеряла в Украине больше 753 тысяч военных. При этом в самой РФ установили имена только 80 973 оккупантов, которые были ликвидированы на фронте в Украине с февраля 2022 года. Большинство из них - добровольцы.
Буквально недавно главнокомандующий Вооруженными силами Украины (ВСУ) Александр Сырский рассказывал, что потери Украины во время наступления в Курской области были вдвое меньше, чем у россиян. При этом конкретных цифр он не назвал.
Добавим, что аналитики Института изучения войны недавно отмечали, что Кремль продолжает нести значительные потери в живой силе, чтобы добиться тактических успехов в Донецкой области. Только за осень РФ потеряла почти 126 тысяч солдат в ходе наступлений.
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