Президент України Володимир Зеленський назвав втрати України у війні. Зокрема, з початку вторгнення загинули 43 тисячі українських військових.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на його Telegram.
"Наші люди ціною своїх життів захищають свій дім, і кожне життя наших воїнів і наших цивільних цінне для нас. Від початку повномасштабної війни Україна втратила 43 тисячі воїнів, які загинули на полі бою", - розповів він.
Крім того, за словами президента, 370 тисяч випадків надання допомоги пораненим, і це з урахуванням, що в нашій армії приблизно 50% поранених повертаються у стрій, і фіксуються всі поранення, зокрема легкі й повторні.
"Одна з ключових відмінностей між російською армією й Силами оборони України - це рівень розвитку фронтової медицини, який у нашій армії значно вищий. Ми в Україні вдячні за це кожному й кожній, хто допомагає розвивати медицину в нашій армії та рятує наших поранених, здійснює реабілітацію", - зазначив Зеленський.
Глава держави зазначив, що "із вересня цього року Росія втрачає на полі бою людей у співвідношенні 5 і навіть 6 проти 1 у нас".
За даними на ранок 9 грудня, Росія втратила в Україні понад 753 тисячі військових. Водночас у самій РФ встановили імена тільки 80 973 окупантів, які були ліквідовані на фронті в Україні з лютого 2022 року. Більшість із них - добровольці.
Буквально нещодавно головнокомандувач Збройних сил України (ЗСУ) Олександр Сирський розповідав, що втрати України під час наступу в Курській області були вдвічі меншими, ніж у росіян. При цьому конкретних цифр він не назвав.
Додамо, що аналітики Інституту вивчення війни нещодавно зазначали, що Кремль продовжує зазнавати значних втрат у живій силі, щоб домогтися тактичних успіхів у Донецькій області. Тільки за осінь РФ втратила майже 126 тисяч солдатів під час наступів.
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