ua ru
Сб, 29 апреля News Daily Styler Travel
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Война России с Украиной Коронавирус Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Энергетика Инфраструктура Hi-tech Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Lite Auto Realty
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы
Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Мнения

Зеленский назвал условие, при котором Украина уже была бы в НАТО

Новина українською →
Киев, Суббота 29 апреля 2023 15:30
Зеленский назвал условие, при котором Украина уже была бы в НАТО Фото: президент Владимир Зеленский (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Мария Кучерявец

Вступление в Североатлантический альянс требует союзного решения. Если бы решение о вступлении принимал бы действующий генсек НАТО, Украина уже вступила бы в Альянс.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление президента Владимира Зеленского во время интервью для представителей финских, шведских, датских и норвежских СМИ.

"Лучшие гарантии безопасности - это НАТО. Потому что там большое количество мощных государств, современного оружия, странами вводились санкции, оказывалась финансовая помощь, в частности, то, что получила Украина. Все поняли прочность этого Альянса", - сказал Зеленский.

В свою очередь глава государства отметил, что НАТО - это о защите, а не о наступлении.

"И мы также хотели быть защищены. Последняя наша встреча является Йенсом Столтенбергом (генсеком НАТО - ред.) была лучше всех других. Я ему очень благодарен. Но опять же - это союзное решение. Я думаю, если бы решение о вступлении в НАТО зависело от Столтенберга, Украина была бы в НАТО", - считает Зеленский.

Напомним, ранее генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил, что место Украины по праву в НАТО, поэтому в Альянсе обещают сделать все, чтобы это стало возможным.

Добавим, как сказал президент Украины Владимир Зеленский, Украина сделала все для того, чтобы ее заявка в НАТО была одобрена.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Владимир Зеленский НАТО Йенс Столтенберг
NEWS
Потери России превысили 190 тысяч военных: новые данные Генштаба
Потери России превысили 190 тысяч военных: новые данные Генштаба
DAILY
Уроки в эмиграции. Как школьники из Украины привыкают к ЕС и что будет с их образованием
Катерина Гончароваруководитель РБК-Украина Travel Уроки в эмиграции. Как школьники из Украины привыкают к ЕС и что будет с их образованием