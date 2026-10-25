Зеленский: Отмена санкций не должна быть ценой за "разговор" с Россией

Снятие санкций с России возможно только в рамках процесса завершения войны, а не для переговоров.

Как сообщает РБК-Украина , об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский в интервью журналистке Алле Мазур.

Глава государства подчеркнул, что не хотел бы на встрече трех лидеров подходить к вопросу снятия санкций с РФ.

По его словам, ограничения накладывались за агрессию, а не ради возможности "поговорить".

Зеленский также подчеркнул, что не стоит пытаться покупать лояльность России по цене отмены ограничений.

"У меня ощущение, что когда мы говорим о лояльности России - не надо ее покупать такой ценой", - подчеркнул президент.