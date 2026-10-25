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Зеленский: Отмена санкций не должна быть ценой за "разговор" с Россией

21:25 25.10.2026 Вс
1 мин
aimg Сергей Козачук
Зеленский: Отмена санкций не должна быть ценой за "разговор" с Россией Фото: президент Украины Владимир Зеленский (facebook.com_zelenskyy.official)
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Снятие санкций с России возможно только в рамках процесса завершения войны, а не для переговоров.

Как сообщает РБК-Украина, об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский в интервью журналистке Алле Мазур.

Глава государства подчеркнул, что не хотел бы на встрече трех лидеров подходить к вопросу снятия санкций с РФ.

По его словам, ограничения накладывались за агрессию, а не ради возможности "поговорить".

Зеленский также подчеркнул, что не стоит пытаться покупать лояльность России по цене отмены ограничений.

"У меня ощущение, что когда мы говорим о лояльности России - не надо ее покупать такой ценой", - подчеркнул президент.

Напомним, что спецпредставитель президента США Стив Виткофф передал российскому диктатору Владимиру Путину документ с наработками по завершению войны в Украине.

Тогда Зеленский подчеркивал, что Украина не может говорить о нейтралитете или ограничении своей армии.

Также президент объяснял возможные причины согласия Путина на мирные переговоры. По его словам, сам факт согласия россиян еще не гарантирует проведение саммита или достижение результата.

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