Зеленский назвал результаты визитов в четыре столицы Европы

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал президента.

"Оборонительные пакеты для защиты, ПВО, инвестиции в производство дронов и другого оружия в Украине - это все результаты визита в Лондон, Париж, Рим и Берлин", – пояснил президент.

Он также отметил, что представил украинским партнерам подробности плана победы.

"Теперь будем работать на уровне команд, чтобы сделать наши шаги на фронте и в дипломатии максимально сильными. Наша общая задача - приблизить справедливый мир для Украины и всей Европы", - подчеркнул глава государства.