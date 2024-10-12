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Зеленский назвал результаты визитов в четыре столицы Европы

Украина, Суббота 12 октября 2024 16:42
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Зеленский назвал результаты визитов в четыре столицы Европы Фото: украинский президент Владимир Зеленский (Getty Images)
Автор: Карина Левицкая

Украинский президент Владимир Зеленский провел европейское турне. Благодаря этому, Украина получила новые оборонные пакеты.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал президента.

"Оборонительные пакеты для защиты, ПВО, инвестиции в производство дронов и другого оружия в Украине - это все результаты визита в Лондон, Париж, Рим и Берлин", – пояснил президент.

Он также отметил, что представил украинским партнерам подробности плана победы.

"Теперь будем работать на уровне команд, чтобы сделать наши шаги на фронте и в дипломатии максимально сильными. Наша общая задача - приблизить справедливый мир для Украины и всей Европы", - подчеркнул глава государства.

План победы Украины

Напомним, что Киев разработал план победы, предусматривающий ряд шагов со стороны государств-партнеров по обеспечению Украине сильных позиций во время любых переговоров с РФ, в том числе на предстоящем Саммите мира.

В конце сентября Зеленский представил план победы американскому лидеру Джо Байдену и кандидатам в президенты США Камали Гаррис и Дональду Трампу.

В то же время, на этой неделе Зеленский посетил сразу четыре европейских столицы, а также принял участие в саммите с Балканскими странами. На этих встречах также представлен план победы.

Находясь в Берлине, президент Украины заявил, что хотел бы завершение войны не позднее 2025 года, а план победы, по его словам, - мост к проведению результативного саммита мира.

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