Зеленский назвал Путина фантазером и опроверг существование "стамбульских соглашений"

Украина не согласилась на ультиматум РФ в начале полномасштабного вторжения в 2022 году. А "стамбульских соглашений" никогда не существовало.

Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский, сообщает РБК-Украина со ссылкой на его пресс-конференцию.

По словам президента, он удивлен заявлению российского диктатора Владимира Путина относительно возможного перемирия. Зеленский напомнил, что Путин всегда называет его "не легитимным".

"Что касается "стамбульских соглашений", которых никогда не существовало. Был ультиматум России в первый же день оккупации нашего государства, в 2022 году. Их гонцы на разных направлениях показывали нам детали этого ультиматума. Этих гонцов в Украине уже нет. Украина не согласилась на ультиматум РФ", - сказал Зеленский.

Он рассказал, что после этого Россия попыталась делать следующие шаги и смягчать свои позиции относительно этого ультиматума. В частности, это происходило и на встречах в Беларуси и Турции.

"Все встречи они назвали стамбульскими соглашениями. Украина ничего не подписывала, никаких соглашений не существовало. В ультиматуме было демилитаризация, денацификация. Главный нацист сегодня на планете Путин говорит о денацификации украинцев. Далее, чтобы армии Украины не существовало", - рассказал президент.

По его словам, Путин просто предлагал Украине сдаться и заморозить конфликт. Кроме этого Украина должна была изменить направление в сторону РФ и лишиться независимости.

"И этот человек говорит, что это какие-то соглашения. Просто старый фантазер. Он живет в каком-то своем мире. В своем аквариуме", - подчеркнул президент.

Напомним, весной 2023 года в турецком Стамбуле прошли переговоры Украины и России. Подробно о том, что тогда происходило - читайте в материале РБК-Украина.

Сегодня же Путин заявил, что Россия готова к "переговорам и компромиссам" с Украиной. При этом он пожаловался, что от договоренностей отказывается "та сторона", имея в виду Украину.

Разговоры о переговорах Украины и РФ

В последнее время западные партнеры Украины все чаще поднимают вопрос о возможных переговорах между Украиной и Россией. Особую актуальность эта тема приобрела после победы Дональда Трампа на президентских выборах в Соединенных Штатах.

В то же время пока Украина и Россия не проводят мирных переговоров.