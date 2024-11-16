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Зеленский: должны сделать все, чтобы в 2025 году война закончилась дипломатическим путем

Киев, Суббота 16 ноября 2024 10:56
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Зеленский: должны сделать все, чтобы в 2025 году война закончилась дипломатическим путем Фото: президент Украины Владимир Зеленский (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Наталья Юрченко

Украина должна сделать все для окончания войны дипломатическим путем в 2025 году. Это важный аспект, над которым нужно работать.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на президента Украины Владимира Зеленского в интервью Украинскому радио.

"С нашей стороны мы должны сделать все, чтобы в следующем году война закончилась дипломатическими путями", - заявил Зеленский.

Он подчеркнул, что это важный аспект, над которым следует работать.

Президент добавил, что украинцы должны помнить, с которым воюют, поскольку россияне не ценят людей и технику.

Переговоры Украины и РФ

Украина и Россия в начале полномасштабной войны провели несколько раундов переговоров. Они проходили в Беларуси и Стамбуле. Однако сейчас стороны не проводят мирных переговоров.

Некоторые западные СМИ сообщают, что якобы Украина и Россия вели переговоры о прекращении ударов по энергетике. Но обе стороны отрицали это.

Новоизбранный президент Дональд Трамп заявил, что хочет усадить Украину и РФ за стол переговоров.

В свою очередь президент Владимир Зеленский заявил, что Украина вернется к переговорам только при сильной позиции. При этом страна не должна быть наедине с Москвой.

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