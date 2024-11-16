Зеленский: должны сделать все, чтобы в 2025 году война закончилась дипломатическим путем
Украина должна сделать все для окончания войны дипломатическим путем в 2025 году. Это важный аспект, над которым нужно работать.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на президента Украины Владимира Зеленского в интервью Украинскому радио.
"С нашей стороны мы должны сделать все, чтобы в следующем году война закончилась дипломатическими путями", - заявил Зеленский.
Он подчеркнул, что это важный аспект, над которым следует работать.
Президент добавил, что украинцы должны помнить, с которым воюют, поскольку россияне не ценят людей и технику.
Переговоры Украины и РФ
Украина и Россия в начале полномасштабной войны провели несколько раундов переговоров. Они проходили в Беларуси и Стамбуле. Однако сейчас стороны не проводят мирных переговоров.
Некоторые западные СМИ сообщают, что якобы Украина и Россия вели переговоры о прекращении ударов по энергетике. Но обе стороны отрицали это.
Новоизбранный президент Дональд Трамп заявил, что хочет усадить Украину и РФ за стол переговоров.
В свою очередь президент Владимир Зеленский заявил, что Украина вернется к переговорам только при сильной позиции. При этом страна не должна быть наедине с Москвой.
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