Зеленский назвал основной сценарий для России в контексте войны

Россия не хочет мира

Напомним, российские оккупанты за последние две недели совершили несколько массированных атак на Украину.

В частности, в ночь на 28 августа россияне ударили по Киеву ракетами и дронами. В результате одного из "прилетов" был разрушен подъезд многоэтажки в Дарницком районе.

Известно, что из-за удара российских оккупантов погибли более 20 человек, в том числе четверо детей.

При этом в ночь на 3 сентября россияне использовали для удара по Украине 502 дрона и 24 ракеты. Все детали о последствиях - в материале РБК-Украина.