Зеленский назвал ожидания от встречи Украины и США по сделке о недрах
Украинские и американские чиновники на этой неделе обсудят сделку о недрах в Вашингтоне. Главным условием для такого соглашения является паритетность.
Как передает РБК-Украина, об этом президент Украины Владимир Зеленский заявил во время общения с журналистами.
Он отметил, что паритетность в сделке о недрах - это одно из условий, которое будет представлено украинской делегацией в Вашингтоне.
"Должен быть паритет. Не важно, откуда ты берешь деньги. И если ты партнер в фонде, в котором все должно быть 50/50 - нельзя просто унести то, что было. Можно рассчитывать на модернизацию, будущую добычу. И это классно. Вкладывайтесь, выстраивайте, находите, делайте разведку, забирайте то, что на временно оккупированной территории, давайте работать вместе", - добавил он.
По его словам, США могут поделиться своими технологиями, а Украина дасть возможность добычи полезных ископаемых. Страны будут вместе вкладывать деньги, и с такой истории "можно сделать успех". Соглашение должно быть выгодно как Украине, так и США.
"Потому что если все вокруг этого соглашения говорит о том, что нам нужно развивать Украину, партнерство, добычу, и восстановить Украину после войны, в которой Украина защищает весь мир, включая Америку, то я считаю, что правильно нужно выставлять приоритеты и не бояться об этом говорить партнерам", - добавил он.
Также президент уточнил, что первая встреча в Вашингтоне будет технической, но важной.
"Потому что мы будем готовы говорить о принципах, на которых готовы основывать будущий договор. Это техническая группа, во главе будет, скорее всего, замминистра экономики (Тарас - ред.) Качка. И будут представители других министерств", - уточнил он.
Напомним, недавно США предложили Украине подписать полноценное соглашение о недрах - без рамочного соглашения, как планировалось ранее.
Пока что обсуждения находятся на ранней стадии. На этой неделе в Вашингтоне пройдет первая встреча по этой сделке между украинской и американской стороной.
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