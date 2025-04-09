Зеленский назвал ожидания от встречи Украины и США по сделке о недрах

Украинские и американские чиновники на этой неделе обсудят сделку о недрах в Вашингтоне. Главным условием для такого соглашения является паритетность.

Как передает РБК-Украина , об этом президент Украины Владимир Зеленский заявил во время общения с журналистами.

Он отметил, что паритетность в сделке о недрах - это одно из условий, которое будет представлено украинской делегацией в Вашингтоне.

"Должен быть паритет. Не важно, откуда ты берешь деньги. И если ты партнер в фонде, в котором все должно быть 50/50 - нельзя просто унести то, что было. Можно рассчитывать на модернизацию, будущую добычу. И это классно. Вкладывайтесь, выстраивайте, находите, делайте разведку, забирайте то, что на временно оккупированной территории, давайте работать вместе", - добавил он.

По его словам, США могут поделиться своими технологиями, а Украина дасть возможность добычи полезных ископаемых. Страны будут вместе вкладывать деньги, и с такой истории "можно сделать успех". Соглашение должно быть выгодно как Украине, так и США.

"Потому что если все вокруг этого соглашения говорит о том, что нам нужно развивать Украину, партнерство, добычу, и восстановить Украину после войны, в которой Украина защищает весь мир, включая Америку, то я считаю, что правильно нужно выставлять приоритеты и не бояться об этом говорить партнерам", - добавил он.

Также президент уточнил, что первая встреча в Вашингтоне будет технической, но важной.

"Потому что мы будем готовы говорить о принципах, на которых готовы основывать будущий договор. Это техническая группа, во главе будет, скорее всего, замминистра экономики (Тарас - ред.) Качка. И будут представители других министерств", - уточнил он.