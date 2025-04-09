Зеленський назвав очікування від зустрічі України та США щодо угоди про надра

Українські та американські чиновники цього тижня обговорять угоду про надра у Вашингтоні. Головною умовою для такої угоди є паритетність.

Як передає РБК-Україна , про це президент України Володимир Зеленський заявив під час спілкування з журналістами.

Він зазначив, що паритетність в угоді про надра - це одна з умов, яку буде представлено українською делегацією у Вашингтоні.

"Має бути паритет. Не важливо, звідки ти береш гроші. І якщо ти партнер у фонді, в якому все має бути 50/50 - не можна просто забрати те, що було. Можна розраховувати на модернізацію, майбутній видобуток. І це класно. Вкладайтеся, вибудовуйте, знаходьте, робіть розвідку, забирайте те, що на тимчасово окупованій території, давайте працювати разом", - додав він.

За його словами, США можуть поділитися своїми технологіями, а Україна дасть можливість видобутку корисних копалин. Країни будуть разом вкладати гроші, і з такої історії "можна зробити успіх". Угода має бути вигідна як Україні, так і США.

"Тому що якщо все навколо цієї угоди говорить про те, що нам потрібно розвивати Україну, партнерство, видобуток, і відновити Україну після війни, в якій Україна захищає весь світ, включно з Америкою, то я вважаю, що правильно потрібно виставляти пріоритети і не боятися про це говорити партнерам", - додав він.

Також президент уточнив, що перша зустріч у Вашингтоні буде технічною, але важливою.

"Тому що ми будемо готові говорити про принципи, на яких готові засновувати майбутній договір. Це технічна група, на чолі буде, найімовірніше, заступник міністра економіки (Тарас - ред.) Качка. І будуть представники інших міністерств", - уточнив він.