Воздушная тревога. Киев задействует громкоговорители из-за проблем со светом

В районах Киева, которые длительное время остаются без света, для оповещений о воздушной тревоге задействуют громкоговорители.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram Киевской городской государственной администрации.

Сообщается, что оповещение о сигнале воздушной тревоги будет осуществляться с помощью механических сигналов оповещения. В частности, с помощью громкоговорителей патрульных бригад Национальной полиции Украины и главного управления Государственной службы по чрезвычайным ситуациям Украины.

"Пожалуйста, обращайте внимание на такие оповещения и в случае сообщения о воздушной тревоге последуйте в укрытие", - говорится в сообщении.

Тем, у кого остается доступ к интернету или есть свет, рекомендуют и дальше ориентироваться на сигналы сирен и официальные сообщения городских властей