Воздушная тревога. Киев задействует громкоговорители из-за проблем со светом
В районах Киева, которые длительное время остаются без света, для оповещений о воздушной тревоге задействуют громкоговорители.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram Киевской городской государственной администрации.
Сообщается, что оповещение о сигнале воздушной тревоги будет осуществляться с помощью механических сигналов оповещения. В частности, с помощью громкоговорителей патрульных бригад Национальной полиции Украины и главного управления Государственной службы по чрезвычайным ситуациям Украины.
"Пожалуйста, обращайте внимание на такие оповещения и в случае сообщения о воздушной тревоге последуйте в укрытие", - говорится в сообщении.
Тем, у кого остается доступ к интернету или есть свет, рекомендуют и дальше ориентироваться на сигналы сирен и официальные сообщения городских властей
Напомним, ранее сообщалось, что свет киевлянам вернут после стабилизации энергосистемы. Что касается тепла и водоснабжения, то их планируют включить уже утром 24 ноября.
Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.