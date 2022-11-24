Фото: в Киеве будут давать свет на 2-3 часа до стабилизации сети (Getty Images)

В Киеве будут давать электричество на 2-3 часа до увеличения объема производимой электроэнергии АЭС и ТЭС.

Об этом заявил исполнительный директор ДТЭК Дмитрий Сахарук, сообщает РБК-Украина со ссылкой его выступление в эфире национального телемарафона.