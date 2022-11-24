В Киеве будут давать свет на 2-3 часа до стабилизации сети
В Киеве будут давать электричество на 2-3 часа до увеличения объема производимой электроэнергии АЭС и ТЭС.
Об этом заявил исполнительный директор ДТЭК Дмитрий Сахарук, сообщает РБК-Украина со ссылкой его выступление в эфире национального телемарафона.
"Мы запитали в Киеве всю критическую инфраструктуру, где-то 30% населения имеет сейчас питание в Киеве. Будем по чуть-чуть переключать, по 2-3 часа давать свет, пока не будет увеличен объем энергии. Дай Бог выйдем на те графики отключений, которые у нас были вчера на утро", - отметил Сахарук.
Ранее сообщалось, что 70% жилищного фонда Киева находятся в режиме аварийного отключения электроэнергии.
В обесточенных районах Киева для уведомления о воздушной тревоге задействуют громкоговорители.
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