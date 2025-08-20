Зеленский назвал ночные удары РФ демонстративными

Президент Украины Владимир Зеленский осудил российские удары по Украине 20 августа, назвав их демонстративными. Атаки произошли в разгар работы международных партнеров по поддержке Украины и обеспечению безопасности.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление Зеленского в Telegram.
Как отметил президент, удары осуществлены по Сумской, Донецкой, Одесской, Черниговской, Харьковской и Полтавской областях.
В Сумской области, в частности в Ахтырке, ранения получили 14 человек, среди которых трое детей - 5 месяцев, 4 и 6 лет.
В Константиновке Донецкой области в результате удара КАБа повреждены пять многоквартирных домов, по меньшей мере три человека остаются под завалами, продолжается спасательная операция.
Также россияне атаковали газораспределительную станцию в Одесской области. Всего по Украине было задействовано более 60 дронов и баллистическая ракета.
"Все это - демонстративные удары, которые лишь подтверждают необходимость давления на Москву, необходимость введения новых санкций и пошлин, пока дипломатия не заработает в полной мере", - подчеркнул Зеленский.
Президент поблагодарил международных партнеров за поддержку в противодействии российской агрессии.
По его словам, вместе с США, Европой и всеми странами, которые стремятся к миру, Украина ежедневно работает над обеспечением безопасности. Зеленский подчеркнул, что необходимы надежные гарантии, чтобы закрепить действительно длительный и стабильный мир.
Сегодня российские войска нанесли комбинированный удар по территории Украины.
В частности, РФ выпустила 93 дрона и атаковала двумя баллистическими ракетами "Искандер-М". Силы ПВО обезвредили баллистическую ракету "Искандер-М" и 62 вражеских БпЛА.
Россияне массированно ударили по городу Ахтырка, что в Сумской области. Обстрел был направлен против гражданского населения. Известно о ранениях 12 человек, в том числе трое детей.
Также Одесская область пережила еще одну ночь дронового террора россиян. В ночь на 20 августа под ударом оказались Измаильский район.
В результате попаданий вспыхнул масштабный пожар на объекте топливно-энергетической инфраструктуры. К ликвидации последствий привлекался пожарный поезд "Укрзалізниці".