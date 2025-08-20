Зеленский назвал ночные удары РФ демонстративными

Как отметил президент, удары осуществлены по Сумской, Донецкой, Одесской, Черниговской, Харьковской и Полтавской областях.

В Сумской области, в частности в Ахтырке, ранения получили 14 человек, среди которых трое детей - 5 месяцев, 4 и 6 лет.

В Константиновке Донецкой области в результате удара КАБа повреждены пять многоквартирных домов, по меньшей мере три человека остаются под завалами, продолжается спасательная операция.

Также россияне атаковали газораспределительную станцию в Одесской области. Всего по Украине было задействовано более 60 дронов и баллистическая ракета.

"Все это - демонстративные удары, которые лишь подтверждают необходимость давления на Москву, необходимость введения новых санкций и пошлин, пока дипломатия не заработает в полной мере", - подчеркнул Зеленский.

Президент поблагодарил международных партнеров за поддержку в противодействии российской агрессии.

По его словам, вместе с США, Европой и всеми странами, которые стремятся к миру, Украина ежедневно работает над обеспечением безопасности. Зеленский подчеркнул, что необходимы надежные гарантии, чтобы закрепить действительно длительный и стабильный мир.