RU

Новости
+
-

Новости Украины
Война в Украине
Экономика
Мир
Происшествия

Аналитика
+
-

Аналитика
Статьи
Интервью
Мнения

Политика

Бизнес
+
-

Бизнес
Экономика
Финансы
Авто
Tech
Энергетика

Жизнь
+
-

Жизнь
Деньги
Изменения
Образование
Общество

Развлечения
+
-

Развлечения
Шоу бизнес
Советы
Гороскопы
Праздники
Интересное
Спорт

Lifestyle
+
-

Lifestyle
Психология
Еда
Путешествия
Здоровая жизнь
Мода и красота
Встреча Зеленского и Путина Мирные переговоры Война в Украине

Зеленский назвал ночные удары РФ демонстративными

Фото: президент Украины Владимир Зеленский (president.gov.ua)
Автор: Ірина Глухова

Президент Украины Владимир Зеленский осудил российские удары по Украине 20 августа, назвав их демонстративными. Атаки произошли в разгар работы международных партнеров по поддержке Украины и обеспечению безопасности.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление Зеленского в Telegram.

Как отметил президент, удары осуществлены по Сумской, Донецкой, Одесской, Черниговской, Харьковской и Полтавской областях.

В Сумской области, в частности в Ахтырке, ранения получили 14 человек, среди которых трое детей - 5 месяцев, 4 и 6 лет.

В Константиновке Донецкой области в результате удара КАБа повреждены пять многоквартирных домов, по меньшей мере три человека остаются под завалами, продолжается спасательная операция.

Также россияне атаковали газораспределительную станцию в Одесской области. Всего по Украине было задействовано более 60 дронов и баллистическая ракета.

"Все это - демонстративные удары, которые лишь подтверждают необходимость давления на Москву, необходимость введения новых санкций и пошлин, пока дипломатия не заработает в полной мере", - подчеркнул Зеленский.

Президент поблагодарил международных партнеров за поддержку в противодействии российской агрессии.

По его словам, вместе с США, Европой и всеми странами, которые стремятся к миру, Украина ежедневно работает над обеспечением безопасности. Зеленский подчеркнул, что необходимы надежные гарантии, чтобы закрепить действительно длительный и стабильный мир.

 

Что известно об обстреле Украины 20 августа

Сегодня российские войска нанесли комбинированный удар по территории Украины.

В частности, РФ выпустила 93 дрона и атаковала двумя баллистическими ракетами "Искандер-М". Силы ПВО обезвредили баллистическую ракету "Искандер-М" и 62 вражеских БпЛА.

Россияне массированно ударили по городу Ахтырка, что в Сумской области. Обстрел был направлен против гражданского населения. Известно о ранениях 12 человек, в том числе трое детей.

Также Одесская область пережила еще одну ночь дронового террора россиян. В ночь на 20 августа под ударом оказались Измаильский район.

В результате попаданий вспыхнул масштабный пожар на объекте топливно-энергетической инфраструктуры. К ликвидации последствий привлекался пожарный поезд "Укрзалізниці".

Читайте РБК-Украина в Google News
Владимир ЗеленскийРоссийская ФедерацияВойна в Украине