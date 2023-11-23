Европол создал рабочую группу по расследованию военных преступлений РФ
Европол создал новую оперативную группу (OTF) для оказания помощи в расследовании военных преступлений в Украине.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на страницу Европола.
Отмечается, что целью этой оперативной группы является помощь в выявлении подозреваемых и их причастности к военным преступлениям, преступлениям против человечности или преступлений геноцида, совершенных в Украине, с помощью сбора и анализа разведывательной информации из открытых источников (OSINT).
В Европоле отмечают, что с момента начала войны в Интернете существует беспрецедентный уровень OSINT, во многом из-за растущей важности Интернета и социальных сетей.
Такая информация может существенно помочь следователям в проверке и регистрации случаев военных преступлений.
Кто входит в состав рабочей группы
Рабочую группу возглавляют подразделения по борьбе с международными преступлениями полиции Нидерландов (Nationale Politie) и Федерального управления уголовной полиции Германии (Bundeskriminalamt) при поддержке Европола и его проекта анализа основных международных преступлений (AP CIC).
На данный момент 14 стран согласились выделить целевой группе специальный потенциал OSINT для поддержки приоритетных запросов от Украины, других стран и Международного уголовного суда.
Странами участницами группы являются:
- Бельгия;
- Франция;
- Германия;
- Ирландия;
- Италия;
- Литва;
- Нидерланды;
- Португалия;
- Словацкая Республика;
- Словения;
- Испания;
- Норвегия;
- Великобритания;
- Соединенные Штаты Америки.
Военные преступления России
Во время полномасштабного вторжения в Украину армия РФ регулярно совершает военные преступления. Ряд стран Запада осуждали Кремль за это и пообещали наказать всех причастных к совершению преступлений.
Недавно следственная комиссия Организации Объединенных Наций заявила, что нашла дополнительные доказательства российской военной агрессии и военных преступлений в Украине, включая изнасилование и депортацию детей в РФ.
Также сообщалось, что Соединенные Штаты Америки предоставят 1 миллион долларов Международному центру по расследованию преступлений агрессии против Украины, созданного в Гааге.
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