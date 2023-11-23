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Европол создал рабочую группу по расследованию военных преступлений РФ

Четверг 23 ноября 2023 15:56
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Европол создал рабочую группу по расследованию военных преступлений РФ Архивное фото: Европол создал рабочую группу по расследованию военных преступлений РФ (Getty Images)
Автор: Дмитрий Браславский

Европол создал новую оперативную группу (OTF) для оказания помощи в расследовании военных преступлений в Украине.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на страницу Европола.

Отмечается, что целью этой оперативной группы является помощь в выявлении подозреваемых и их причастности к военным преступлениям, преступлениям против человечности или преступлений геноцида, совершенных в Украине, с помощью сбора и анализа разведывательной информации из открытых источников (OSINT).

В Европоле отмечают, что с момента начала войны в Интернете существует беспрецедентный уровень OSINT, во многом из-за растущей важности Интернета и социальных сетей.

Такая информация может существенно помочь следователям в проверке и регистрации случаев военных преступлений.

Кто входит в состав рабочей группы

Рабочую группу возглавляют подразделения по борьбе с международными преступлениями полиции Нидерландов (Nationale Politie) и Федерального управления уголовной полиции Германии (Bundeskriminalamt) при поддержке Европола и его проекта анализа основных международных преступлений (AP CIC).

На данный момент 14 стран согласились выделить целевой группе специальный потенциал OSINT для поддержки приоритетных запросов от Украины, других стран и Международного уголовного суда.

Странами участницами группы являются:

  • Бельгия;
  • Франция;
  • Германия;
  • Ирландия;
  • Италия;
  • Литва;
  • Нидерланды;
  • Португалия;
  • Словацкая Республика;
  • Словения;
  • Испания;
  • Норвегия;
  • Великобритания;
  • Соединенные Штаты Америки.

Военные преступления России

Во время полномасштабного вторжения в Украину армия РФ регулярно совершает военные преступления. Ряд стран Запада осуждали Кремль за это и пообещали наказать всех причастных к совершению преступлений.

Недавно следственная комиссия Организации Объединенных Наций заявила, что нашла дополнительные доказательства российской военной агрессии и военных преступлений в Украине, включая изнасилование и депортацию детей в РФ.

Также сообщалось, что Соединенные Штаты Америки предоставят 1 миллион долларов Международному центру по расследованию преступлений агрессии против Украины, созданного в Гааге.

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