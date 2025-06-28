Зеленский назвал "хорошим" разговор с Трампом о Patriot и переговорах с РФ

"С президентом Трампом была хорошая встреча. Спектр тем - самый широкий. Мы обсудили все вопросы, которые прежде всего связаны с темами Patriot, тем, как защищать наше небо, и другими шагами, связанными с переговорным процессом, а также санкционное направление, наши двусторонние отношения после подписания двустороннего соглашения", - отметил президент.

По словам Зеленского, они договорились с Трампом о двусторонних контактах на уровне министров обороны и финансов, госсекретаря США и главы МИД Украины и тому подобное.

"Мы обсудили много вопросов, важно, что стороны будут работать. Мне кажется, что дух самого разговора был продуктивным. Это хороший сигнал", - добавил глава государства.