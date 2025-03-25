США ведут разговоры с РФ об украинских территориях, - Зеленский

Соединенные Штаты обсуждают с РФ вопрос территорий во время переговоров об урегулировании войны в Украине. Однако с Киевом никаких договоренностей по территориям нет.

Как сообщает РБК-Украина , об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский во время встречи с журналистами.

"Я думаю, что американская сторона говорит с русскими о территориях. Нас беспокоит, чтобы США имели влияние на Россию, а не наоборот", - отметил президент.

По словам Зеленского, у президента США Дональда Трампа достаточно сил, инструментов, санкций, чтобы влиять на российского диктатора Владимира Путина и закончить эту войну. Однако Киев беспокоит вопрос, когда США и РФ обсуждают что-то об Украине без Украины.

"Это понятно, что вопрос территорий они поднимают. А с нами никаких договоренностей по территориям не было. Они знают, что это болезненный вопрос, - добавил Зеленский.

Президент подчеркнул, что вопрос украинских территорий был и остается одним из самых сложных в процессе завершения российско-украинской войны.

"Я об этом говорил с самого начала. Я считаю, что с русскими будет в двух вопросах самое сложное - это полное прекращение огня и вопрос территорий. Поэтому это сложный будет диалог, но он будет", - заявил глава государства.

Вопрос территорий

Напомним, недавно президент США Дональд Трамп заявил, что представители США и Украины в рамках вероятного мирного соглашения обсудили уже много разных вопросов. В частности, президент США заявил, что во время обсуждений затронули вопрос территорий.

"Вы знаете, мы обсуждали концепции земель, потому что вы не хотите тратить время на прекращение огня, если это ничего не будет означать", - сказал президент.