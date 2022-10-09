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Зеленский назвал единственно возможный формат переговоров для мира в Украине

Фото: президент Украины Владимир Зеленский (president gov ua)
Автор: Елизавета Драбкина

Единственные переговоры, которые действительно могут приблизить мир в Украине - это переговоры об увеличении оборонной, политической и финансовой поддержки нашего государства.

Как сообщает РБК-Украина, об этом президент Украины Владимир Зеленский заявил в своем обращении.

Он подчеркнул необходимость ускорения предоставления Украине достаточного количества эффективных систем противовоздушной обороны.

"Именно переговоры о предоставлении таких систем ПВО, именно переговоры об увеличении другой оборонной, политической и финансовой поддержки Украины - это и есть тот единственно возможный переговорный формат, который может реально приблизить мир", - сказал президент.

Напомним, Зеленский отметил, что Украина будет готова вести переговоры с Россией только после избрания нового лидера. Это заявление прозвучало после того, как Путин подписал договор о так называемом "вступлении в состав РФ новых территорий" - Донецкой, Луганской, Запорожской и Херсонской областей.

Тем временем российский диктатор планирует заключить "новое крупное соглашение" с Западом, которое будет частично касаться Украины.

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Владимир ЗеленскийВойна России против Украины