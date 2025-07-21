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Война в Украине Зеленский заявления Мирные переговоры Дональд Трамп

Зеленский назвал дату новых переговоров с Россией в Стамбуле

Фото: Владимир Зеленский, президент Украины (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Иван Носальский

Украинская и российская делегации проведут третий раунд переговоров в Стамбуле уже на этой неделе. Встреча запланирована на среду, 23 июля.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на вечернее обращение президента Украины Владимира Зеленского.

По словам главы украинского государства, сегодня, 21 июля, он обсудил с секретарем Совета нацбезопасности и обороны Украины Рустемом Умеровым подготовку еще одного обмена и новой встречи с российской стороной в Турции.

"Умеров доложил, что встреча планируется на среду. Завтра будет больше деталей", - отметил он. 

Планы Украины и России на переговоры

Напомним, переговоры украинской и российской делегаций в Стамбуле должны стать уже третьими за последние несколько месяцев.

Президент Украины Владимир Зеленский сегодня, 21 июля, подчеркнул, что в ходе новой встречи с россиянами планируется обсудить возвращение пленных, возвращение депортированных Россией детей, а также подготовку встречи лидеров.

По словам Зеленского, только на встрече лидеров можно достичь конкретных результатов для мира между Украиной и РФ.

В свою очередь пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков заявил, что Москва на переговорах с Украиной хочет обсуждать меморандумы о завершении войны, которыми ранее обменялись стороны.

Стоит отметить, что российский "меморандум" - это ультиматум с невыполнимыми для Украины условиями.

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