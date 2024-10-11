У Зеленского заявили об ощутимом истощении России

Истощение Российской Федерации очевидно. Однако Украине до сих пор нужно разрешение на удары по ее территории.

На вопрос журналиста относительно того, когда будет достигнута переломная точка истощения России, Подоляк заявил, что она уже наступила.

"Истощение Российской Федерации уже очевидно. Зачем Северной Корее и Ирану поставлять ракеты в Россию? В этом году Кремль тратит 140 миллиардов долларов на войну и вкладывает значительные средства в военную промышленность. Но дефицит растет, особенно в боеприпасах, снарядах и ракетах. Вот почему наши по российской территории так важны", - подчеркнул советник.

Он также подчеркнул, что благодаря украинским ударам по РФ уничтожается производство, склады и логистика, которая была похожа на источники ресурсов и еще больше углубляет истощение.

"Это военная составляющая, но есть еще и социальная. Когда наступают в больших масштабах, не только в Курске и других приграничных районах, а в глубине России, в Саратове, Орле, Ленинграде и Подмосковье, то социальные настроения совсем другие", - добавил Подоляк.

Советник руководителя ОП подчеркнул, что люди в России уже осознают, что война происходит и в их стране.

"Они два года не чувствовали войны и думали, что это круто, что в Украине убивают людей. Но вдруг они чувствуют эту войну на себе и понимают, насколько это страшно. Это опасно для Кремля, потому что может привести к смене настроений и протестов", - подытожил он.